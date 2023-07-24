Доллар и евро растут на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 24 июля 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,37 копейки или 0,12%, до 3,0225 рубля при объеме торгов $0,2млн.

Курс евро растет на 0,1 копейки или 0,03% до 3,34 рубля при объеме торгов 0,02 млн.евро.

Курс российского рубля снижается на 0,01 копейки или 0,003%, до 3,3329 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 311,6 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,64 копейки или 0,15% до 4,1932 рубля за 10 юаней при объеме торгов 3,6 млн. юаней.