Молдова денонсирует два соглашения о военном сотрудничестве с СНГ

Кабинет министров Молдовы на заседании в среду одобрил денонсацию соглашений Совета глав государств Содружества Независимых Государств о "вооруженных силах и партизанских отрядах" и о "стратегических вооруженных силах". Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы.

Соглашение о "вооруженных силах и партизанских отрядах" предусматривает урегулирование вопросов обороны и безопасности, в частности охрану границ государств СНГ, а соглашение о "стратегических вооруженных силах" – вопросов контроля над ядерным оружием.

"Документы, которые были заключены в Минске 30 декабря 1991 года, до сих пор не выполнялись Республикой Молдова", – подчеркнули в Минобороны страны.

Там добавили, что решение об их денонсации согласовали с профильными министерствами и комитетом парламента Молдовы.