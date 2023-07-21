Последнее обновление: 21.07.2023 14:40

Доллар и юань снижаются на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 21 июля 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,98 копейки или 0,32%, до 3,0184 рубля при объеме торгов $3,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,48 копейки или 0,14%, до 3,3314 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 600,9 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,74 копейки или 0,18% до 4,2158 рубля за 10 юаней при объеме торгов 1,2 млн. юаней.

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