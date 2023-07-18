Рекордное число британцев считает Brexit ошибкой

Доля британцев, которые считают Brexit ошибкой, достигла нового рекордного уровня в июле, показывает опрос социологической компании YouGov.

Несмотря на незначительные экономические выгоды от выхода страны из Европейского Союза, 57% британцев заявили, что решение о Brexit в 2016 году было ошибочным. Только 32% опрошенных назвали решение правильным.

Если бы референдум состоялся снова, более половины опрошенных – 55% – заявили, что проголосовали бы за возвращение в ЕС. 31% респондентов поддержали бы Brexit, сообщает Reuters.

YouGov отмечает, что эти результаты свидетельствуют об "умеренном сдвиге" по сравнению с январем 2021 года, когда 49% заявили, что проголосовали бы за присоединение к ЕС, а 37% – против.

Премьер-министр Риши Сунак заявил в мае, что Brexit приносит преимущества, ссылаясь на свою политику "свободных портов" и снижения НДС.

Экономисты говорят, что свободные порты – "специальные зоны" с налоговыми и таможенными льготами и упрощенными правилами торговли – вряд ли будут способствовать росту британской экономики, но могут иметь ограниченную ценность как инструмент регионального развития.

Опрос, проведенный YouGov среди более 2000 британцев, показал, что 63% респондентов считают Brexit скорее провалом, чем успехом, по сравнению с 12%, которые считали его успехом. Еще 18% сказали, что Brexit не был ни тем, ни другим.

Ранее Шотландия заявила, что из-за Brexit недополучает 3,5 млрд евро ежегодно.