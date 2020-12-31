Последнее обновление: 31.12.2020 12:33

Соглашение ЕС и Великобритании об отношениях после Brexit вступило в силу

Соглашение о торговле и сотрудничестве Европейского Союза и Великобритании после выхода последней из ЕС вступило в силу.

Королева Великобритании Елизавета Вторая поставила печать на документе в ночь на четверг, 31 декабря. Несколькими часами ранее сделка Лондона и Брюсселя об отношениях после Brexit была одобрена обеими палатами британского парламента.

Все 27 стран-участниц Евросоюза на уровне Комитета постоянных представителей (COREPER) 29 декабря одобрили временное применение соглашения с 1 января 2021 года. На следующий день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали документ, позднее это сделал британский премьер-министр Борис Джонсон, передает DW.

Европарламент же ратифицирует соглашение по Brexit задним числом в начале 2021 года.

Соглашение о двусторонней торговле было достигнуто 24 декабря, лишь за несколько дней до выхода Великобритании из европейского внутреннего рынка. Оно предусматривает свободную торговлю и отсутствие таможенных пошлин. Кроме того, в нем прописаны положения, касающиеся будущего сотрудничества Брюсселя и Лондона в сфере полиции и юстиции, а также социального обеспечения граждан обеих сторон.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование