Последнее обновление: 13.07.2023 16:11

Нацбанк Беларуси: Наши сотрудники вам никогда не позвонят

Нацбанк Беларуси предупреждает, что получают распространение мошеннические схемы, в которых злоумышленники представляются сотрудниками регулятора.

«Для придания правдоподобности мошенники нередко присылают фотографии «официального письма» или «служебного удостоверения», якобы выданного Национальным банком», - говорится в сообщении пресс-службы НБРБ.

В Нацбанке обращают внимание на то, что Нацбанк не работает с физическими лицами как с клиентами и не обслуживает их счета;

«Сотрудники Национального банка не звонят физическим лицам; не направляют копии своих удостоверений либо иных документов», - подчеркивается в сообщении.

Регулятор рекомендует при поступлении подобного телефонного звонка «немедленно прервать разговор» и «по возможности заблокировать номер, с которого он поступил».

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