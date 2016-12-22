Последнее обновление: 22.12.2016 15:29

Беларусбанк временно возглавил Александр Поливко

Исполняющим обязанности председателя правления ОАО «АСБ «Беларусбанк» назначен Александр Поливко.

«По соглашению сторон Сергей Писарик освобожден от занимаемой должности. Такое решение принял наблюдательный совет ОАО “АСБ Беларусбанк” 19 декабря. Одновременно принято решение о возложении обязанностей председателя Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» на заместителя председателя Правления Беларусбанка Александра Поливко. Изменение в руководстве не окажет влияния на деятельность банка и исполнение им всех планов и обязательств», - говорится в сообщении банка.

По неофициальной информации, председатель правления банка Сергей Писарик задержан правоохранительными органами.

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