Последнее обновление: 11.07.2023 16:40

Саммит НАТО должен одобрить "особое" приглашение для Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа видит готовность лидеров НАТО на принятие решения, где будет упоминание об определенном "приглашении" для Украины.

Об этом он заявил в общении с журналистами на саммите НАТО, сообщают международные медиа.

На вопрос о том, будет ли в решении Альянса слово "приглашение", Науседа ответил положительным прогнозом, однако отметил, что это упоминание будет особенным.

"Я думаю, что будет приглашение - но приглашение двигаться вперед, а не просто открывать двери для вступления в НАТО прямо сейчас, потому что тогда у нас будет дискуссия об активации статьи 5", – заявил он.

Как известно, статья 5 Договора НАТО о совместной обороне активируется в случае завершения процедуры вступления Украины в Альянс. Киев также соглашается, что процедура вступления не будет завершена, пока продолжается вооруженное противостояние с РФ.

Науседа подчеркнул, что для Литвы важно не повторить формулу об "открытых дверях", которую считают устаревшей и провальной. "Но будет очень четкий сигнал, что мы не повторяем формулу Бухарестского саммита", – заявил он, напомнив, в частности, что Альянс согласился на быстрое вступление Украины без ПДЧ.

Далее по теме
Ранее по теме


<Июнь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование