Грета Тунберг приехала в Украину

Шведская экоактивистка Грета Тунберг в четверг приехала в Украину и встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Грета Тунберг является членом Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны в Украине и во время визита в Киев участвовала в обсуждении последствий подрыва Россией Каховской гидроэлектростанции.

Зеленский рассказал о последствиях подрыва плотины Каховской ГЭС, перед которыми оказались жители Херсонщины, а также ущербе, нанесенном аграрной сфере и биоразнообразию региона.

Отмечается, что Тунберг поблагодарила за приглашение и "подчеркнула, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу относительно основных задач Международной рабочей группы и привлечения внимания к экологическим последствиям войны".

Кроме шведской активистки, в группу входят экс-вице-премьер-министр Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европарламента Хайди Гаутала и экс-президент Ирландии Мэри Робинсон.