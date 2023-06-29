Лукашенко подписал поправки в Трудовой кодекс

Лукашенко подписал закон, которым вносятся многочисленные поправки в трудовое законодательство.

В частности, предусматривается освобождение работников от работы для диспансеризации с сохранением среднего заработка. Работников в возрасте до 40 лет - на один день раз в три года, старше 40 лет - на один день ежегодно, а женщин старше 53 лет и мужчин старше 58 лет - на два дня ежегодно.

Родителю троих и более детей или ребенка-инвалида предоставляется право вместо дополнительного выходного дня в неделю выбрать сокращение ежедневной работы на один час.

Законом предусматривается выплата заработной платы не реже двух раз в месяц всем работникам, в том числе тем, с которыми заключены контракты, а также возможность чередования периодов выполнения работы дистанционно и на рабочем месте в организации.

Гарантии, предоставляемые лицам при совмещении работы с учебой по направлению нанимателя (учебные отпуска, сокращение рабочего времени), теперь распространяются и на работников, которые обучаются без направления.

Поправки касаются внедрения профессиональных стандартов, описывающих трудовые функции и требования к квалификации работника для их выполнения, а также расширения электронной формы взаимодействия нанимателя с работником.