Беларусь испытывает дефицит врачей, инженеров, водителей и швей

Белорусские власти разрешили свободное трудоустройство иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на постоянное проживание в РБ, на ряд в обход существующих мер по защите национального рынка труда.

«1. Определить перечень профессий рабочих (должностей служащих), на которые привлекаются иностранные граждане или лица без гражданства, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, без учета ограничений по защите национального рынка труда, на 2023 год», - говорится в постановлении Минтруда РБ №17 от 1 июня 2023 года.

В перечень включены такие профессии как водитель автомобиля; слесарь-ремонтник; тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; швея; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, а также должности служащих - ветеринарный врач; врач-специалист (всех медицинских специальностей); инженер; медицинская сестра и медицинский брат (всех медицинских специальностей); фельдшер (всех медицинских специальностей).

Постановление Минтруда вступает в силу с 1 июля 2023 года.