Последнее обновление: 14.06.2023 10:12

Байден назвал войну РФ против Украины одним из главных вызовов для США

Американский президент Джо Байден заявил, что развязанная РФ полномасштабная война против Украины сейчас является одним из самых больших вызовов для США.

Об этом он сказал во время выступления перед главами дипломатических миссий США.

"Благодаря вашей работе мы смогли сплотить мир для решения крупнейших вызовов нашего времени", – отметил Байден. Он подчеркнул важность помогать Украине защищаться от российской агрессии.

"Потому что, если мы этого не сделаем, представьте, что произойдет. Подумайте об этом", – подчеркнул он.

Среди главных вызовов для США Байден также назвал конкуренцию с Китаем, изменения климата и необходимость подготовки к возможной новой пандемии.

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