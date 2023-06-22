Лукашенко: Зимбабве нужно молоко, «им деток нечем кормить»

Лукашенко отчитал правительство за складские запасы произведенной в стране, в том числе и молочной продукции и потребовал не зацикливаться на поставках в одну-две страны, а организовать экспорт молока в Зимбабве.

Как заявил премьер РБ Роман Головченко, на складах лежит молочная продукция почти на $400 млн. из-за падения цен на мировом рынке и роста производительности в РФ.

"Вы не забывайте, что мир голодает. И последние деньги любым государством будут потрачены на то, чтобы накормить людей. Недавно Леонид Константинович Заяц (вице-премьер) приехал из Зимбабве, с которым мы имеем хорошие отношения. Сколько они в год на человека потребляют молочка?" – спросил Лукашенко.

"Восемь килограмм", - отметил Леонид Заяц.

"Восемь килограмм на человека! А мы?" – продолжил Лукашенко. - "Триста пятьдесят", - ответил вице-премьер.

"Им деток нечем кормить. И я пообещал, что мы, это не благотворительность, им поможем. Я к чему: не только будем ждать, пока цены у соседей поднимутся, это понятно, но надо идти на другие рынки. Надо занимать эти рынки, и они будут с нами с удовольствием сотрудничать. Мы пошли в Зимбабве - им уже сегодня другие страны что-то предлагают. Они говорят: "Нет, мы будем работать прежде всего с белорусами, потому что они сделали за один год так, что мы хлебом накормили народ". У них хлеба не было. Наша техника, технологии, люди поехали, показали. За год худо-бедно они обеспечили себя хлебом. Сейчас им молоко надо. Так высушили это молоко - грузите, везите туда", - потребовал Лукашенко.

«Надо идти на другие рынки, нельзя сидеть сегодня на одном-двух рынках», - добавил он.