Последнее обновление: 05.06.2023 17:53

Минсельхозпрод вывел Беларусь в пятерку экспортеров молочной продукции

Министерство сельского хозяйства Беларуси утверждает, что страна входит в ТОП-5 экспортеров молочной продукции.

Ведомство не называет составителей рейтинга, но указывает, что Беларусь занимает 3-е место по экспорту масла и молочной сыворотки сухой, 4-е место - по экспорту сыра, 5-е место - по экспорту сухого обезжиренного молока.

«Уровень самообеспечения молокопродуктами в стране 263,3%, что свидетельствует о возможности осуществления экспортных поставок без ущерба для продовольственной независимости страны», - также сказано в сообщении Минсельхозпрода.

Данные о качестве производимой продукции, включая процент содержания животных жиров, пальмового масла и прочих заменителей, ведомство не сообщает.

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