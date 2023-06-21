Литва ужесточает контроль над перемещением товаров в Беларусь и Россию

Литовская таможня информирует, что с 3 июля 2023 г. в случае с некоторыми товарами при их перевозке транзитом через Литву в/из Беларуси или России, будет необходимо предъявить декларацию производителя.

"Установлены 57 групп товаров, при транзите которых необходимо представить декларацию от изготовителя, который должен указать продавца (экспортера) своей продукции и покупателя в третьей стране с обещанием не разгружать, не перегружать и не перепродавать товар при следовании через территорию РФ и Беларуси", - говорится в сообщении.

Среди 57 групп товаров, в отношении которых вводится новый порядок, преобладают электроника и ее компоненты, электрические трансформаторы, химические материалы, которые могут быть использованы при производстве электроники, электродвигатели, генераторы, телефонные аппараты.

Речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях или для повышения мощностей российской оборонной промышленности. Таможня сообщает, что эти списки были переданы бизнес-ассоциациям и их представителям. Такое решение было принято для более эффективного противодействия возможным попытам обхода международных санкций.

"С 5 июня 2023 г. Литовская таможня уже применяет меры ужесточенного контроля. Однако статистика показывает, что наблюдается параллельный импорт некоторых товаров в Россию и Беларусь, поэтому таможня вовлекает в процесс представителей бизнеса, которые, предъявляя декларацию производителя должны будут гарантировать прозрачность доставок конечному заказчику", – сообщается в пресс-релизе.

Декларации производителей будут требовать на таможне с 3 июля 2023 года при процедуре экспорта и реэкспорта товаров, а с 17 июля – и на таможенных пунктах, работающих на границе. Литовская таможня отмечает, что лица, которые прямо или косвенно выполняют формальности, связанные с внесенными в список товарами, должны будут предъявлять специальный документ на экспортируемые или реэкспортируемые товары.

Этот документ должен подтверждать:

1) что предприниматель знает, кто является продавцом товаров и его покупателем в третьей стране, и заключенный между этими сторонами договор не вызывает подозрений/не является обходом санкций;

2) что он знает, что товары транзитом будут перевозить через Беларусь/Россию в третью страну и он уверен в том, что во время транзитной перевозки товар не перепродадут, не перегрузят в другую машину, не заменят прицеп;

3) что ему известен конечный получатель товаров и цель их конечного использования в третьей стране, что производитель товаров уверен в том, что товары не будут использованы для нарушения санкций.

В случае отсутствия такого документа, экспорт из ЕС будет заблокирован. Кроме того, таможня Литвы может обращаться в компетентные ведомства страны-производителя для подтверждения аутентичности документа.