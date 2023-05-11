Последнее обновление: 11.05.2023 13:27

Литовское предприятие может сотрудничать с белорусским производителем БЛА

Председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас обратился в департамент госбезопасности с просьбой дать оценку контракта литовского предприятия "Спортине авиация" с белорусским изготовителем беспилотных летательных аппаратов UAVOS.

"Я обратился в департамент госбезопасности с просьбой проверить имеющуюся информацию. Если подтвердится, что литовские производители участвуют в усилении военной мощи Беларуси, России, участвуют в производственных процессах изготовления средств, которые могут использоваться против Украины, Литвы, других стран НАТО, это скандал", - заявил Касчюнас в эфире LRT.

Литовская компания подписала контракт с UAVOS, которая представилась как американская фирма с бюро в Дубае, Минске и других странах. "Спортине авиация" должна была спроектировать крылья грузовых БЛА и обучить партнеров их массовому производству.

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