Совмин Беларуси в очередной раз подправил правила ценообразования

Белорусские власти внесли поправки в правила ценообразования ради «создания условий для продвижения на внутреннем рынке товаров отечественного производства»

Постановлением №713(3) от 8 июня 2023 года вносят поправки в постановление №713 от 19 октября 2022 года, которые предусматривают:

- выравнивание условий реализации отечественных и импортных товаров в розничной торговле (внесенные изменения направлены на заинтересованность розничной торговли в продаже отечественных товаров и уменьшение маржинальности собственного импорта)

- упрощение для производителей согласования отпускных цен на новые потребительские товары (увеличивается до 20% норма рентабельности, при которой не требуется согласования установления цен на новые товары. Производители также освобождаются от согласования установления отпускных цен в связи с введением (изменением) технических нормативных актов)

- изменение порядка предоставления оптовых скидок с отпускных цен

- создание понятного и прозрачного механизма для производителей и импортеров при реализации потребительских товаров в части предоставления стимулирующих выплат с одновременным установлением единых правил таких выплат в отношении отечественных товаров и непродовольственных импортных товаров

- выравнивание подходов для отечественных производителей при реализации товаров в магазинах фирменной торговли и в своих интернет-магазинах

- незначительное уточнение перечня потребительских товаров, на которые распространяется ценовое регулирование.