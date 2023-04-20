МАРТ РБ за 3 месяца выписал штрафы на 673 тыс. рублей за нарушение ценообразования

МАРТ Беларуси в первом квартале 2023 года выписал штрафы субъектам хозяйствования за нарушение порядка ценообразования на сумму 673 тыс. рублей.

"Только за I квартал контролерами министерства установлен 241 факт несоблюдения законодательства о ценообразовании, штрафные санкции составили 673 тыс. рублей, в том числе по материалам прошлых лет», - сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в парламенте.

В 2022 году ведомство выявило 1150 нарушений в ценообразовании.

"В условиях жесткой ценовой регуляторики МАРТ существенно усилил контрольную деятельность, увеличив за прошлый год в 2 раза количество контрольно-аналитических мероприятий. Было проверено почти 6,5 тыс. объектов, установлено 1150 фактов нарушения законодательства о ценообразовании (более чем в 2 раза больше, чем за весь 2021 год), штрафные санкции по рассмотренным административным делам составили 1,6 млн. рублей", - цитирует министра пресс-служба ведомства.