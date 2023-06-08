Экс-глава НАТО: Страны альянса могут отправить свои войска в Украину

Группа стран-членов НАТО, возможно, решит направить на помощь Украине свои вооруженные силы, если прочие участники альянса не дадут Киеву действенных гарантий безопасности на предстоящем в июле саммите в Вильнюсе, заявил бывший генеральный секретарь организации Андерс Расмуссен.

По его словам, исключительно важно, чтобы Украине были представлены письменные гарантии безопасности, предпочтительно еще до саммита, возможно вне рамок НАТО. Эти гарантии должны охватывать обмен разведданными, совместные учения, наращивание производства боеприпасов, операционная совместимость со стандартами НАТО и поставка вооружений в количествах, достаточных для удержания России от новых атак, передает BBC.

“Если НАТО не сумеет договориться о четком пути для Украины, существует явственная возможность, что некоторые страны предпримут действия в индивидуальном порядке. Мы знаем, что Польша весьма настроена на оказание конкретной помощи Украине. И я не могу исключить возможности, что Польша в этом контексте вовлечется еще сильнее на национальном уровне, а за ней последуют балтийские страны – вполне возможно, включая вариант с отправкой войск на поле боя”, - сказал бывший глава альянса.

Как пишет британская газета Guardian, Расмуссен, выступающий в качестве официального советника президента Владимира Зеленского по вопросам места Украины в будущей архитектуре европейской безопасности, в эти дни совершает тур по Европе и США, чтобы оценить перепады настроений среди союзников в преддверии критически важного для Украины саммита, который откроется 11 июля.

“Я думаю, что поляки готовы всерьез рассмотреть вопрос о том, чтобы взять инициативу в свои руки и собрать “коалицию доброй воли”, если Украина ничего не получит на саммите в Вильнюсе, - сказал Расмуссен. - Мы не должны недооценивать польских настроений: они чувствуют, что Западная Европа слишком долго отказывалась прислушиваться к их предостережениям по поводу российского менталитета”.

Слова Расмуссена прозвучали на фоне заявлений его преемника на посту главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что хотя вопрос гарантий безопасности для Украины будет включен в повестку саммита, однако согласно 5-й статье Вашингтонского договора НАТО может обеспечивать всемерную безопасность только для своих полноправных членов.

Ранее Владимир Зеленский признал, что у Украины нет шанса вступить в НАТО, пока идет война. "Не потому, что не хотим, а потому, что это невозможно, - сказал он. - Мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну”. Однако Расмуссен, как пишет Guardian, отверг этот аргумент. По его словам, отказ от предоставления Украине дороги в НАТО до окончания войны будет означать, по сути, право вето для Путина.

По мнению Расмуссена, в случае если саммит НАТО не принесет результатов, Украина имеет законное право обратиться к странам-участницам по отдельности за подобного рода военной помощью.

“После довольно медленной раскачки сейчас подобного рода идеи уверенно набирают силу”, - заключил экс-глава НАТО.