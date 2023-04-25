США поддерживают вступление Украины в НАТО с «условиями»

США поддерживают вступление Украины в НАТО, но сначала должна закончиться полномасштабная война с Российской Федерацией.

"Ничего не изменилось в вопросе нашей поддержки политики открытых дверей для НАТО. По этому поводу ничего не изменилось. Мы продолжаем поддерживать открытые двери для НАТО. Но мы также заявляли, что любой разговор о вступлении в Альянс должен быть разговором между соответствующей страной и самим Альянсом", - заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в интервью "Голосу Америки".

По его словам, союзники сосредоточены на том, чтобы Украина могла дать отпор российской агрессии.

"Это должно быть в центре внимания сейчас - помощь Украине в достижении успеха на поле боя, чтобы они могли достичь успеха и за столом переговоров. На этом мы сейчас сосредотачиваем внимание. Пусть генеральный секретарь НАТО говорит от имени самого Альянса", - подытожил представитель Белого дома.

На прошлой неделе генсек НАТО Столтенберг заявил, что все страны Альянса согласны с необходимостью принять Украину в блок.

Однако министр обороны Германии Борис Писториус исключает быстрое решение вопроса о членстве Украины в Альянсе. В польском МИД в ответ обвинили Германию и Францию в затягивании вступления Украины в Альянс. Там подчеркнули, что Россия не напала бы на Украину, если бы та была в НАТО.