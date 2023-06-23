Последнее обновление: 23.06.2023 13:01

Глава МИД Литвы сомневается, что НАТО договорится о совместной военной помощи Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис усомнился в том, что НАТО сможет прийти к согласию по вопросу совместной военной помощи Украине.

"За более чем год войны в НАТО пока не пришли к общему согласию по вопросу поставки оружия Украине… Не будет обсуждаться и вопрос военной поддержки Украины на уровне НАТО. Возможно, могут быть другие обязательства, но я пока их не вижу", – сказал Ландсбергис, которого цитируют литовские СМИ.

По его словам, обсуждение должно быть сосредоточено на политических обязательствах НАТО перед Украиной – четком политическом пути к членству в Альянсе.

"Одна из основных тем обсуждения – политический путь. Другими словами, какие политические обязательства НАТО может дать Украине. Пока что много разговоров о единстве, но ясно одно – мнения расходятся", – добавил глава литовского МИД.

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