Эрдоган поговорил с Зеленским о Каховской ГЭС

Президент Турции Реджеп Эрдоган в среду провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила канцелярия президента Турции.

Во время разговора лидеры обсудили развитие событий в российско-украинской войне. Среди прочего, Эрдоган предложил создать комиссию с участием "экспертов воюющих сторон, ООН и международного сообщества, в частности Турции, для детального расследования взрыва на Каховской дамбе".

Также президент Турции пообещал сделать все возможное в этом плане и предложил провести переговоры по образцу "зерновой сделки".

"Подчеркнув, что не удастся предотвратить гуманитарные потери ежедневно, пока будут продолжаться конфликты, поэтому идея возвращения к переговорам должна преобладать, Эрдоган заявил, что решительно будет продолжать свои усилия для установления справедливого мира", – добавили в канцелярии президента Турции.

Как сообщил Зеленский в Twitter, он рассказал Эрдогану "о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС, в частности о рисках для ЗАЭС, передал список насущных потребностей Украины для ликвидации бедствия".

"Голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также – о возвращении наших незаконно заключенных граждан, в частности крымских татар, продолжении и расширении зерновой инициативы", – президент Украины.