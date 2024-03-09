Эрдоган снова предлагает Турцию как площадку для "мирного саммита" с участием РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил свою страну в качестве площадки для переговоров между Киевом и Москвой, в том числе "мирного саммита" с участием России.

Эрдоган сказал, что во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским искренне поделился с ним своими наблюдениями и соображениями относительно российско-украинской войны, и подчеркнул, что Турция поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и установление устойчивого мира.

Эрдоган констатировал, что война "оказывает растущее негативное влияние" и выразил сожаление, что не был использован потенциал площадки для переговоров, которую Турция создала в марте 2022 года.

"С самого начала мы делали и делаем вклад для завершения войны на основе переговоров. Мы готовы принимать мирный саммит, к которому будет привлечена также и Россия", – сказал президент Турции.

Он добавил, что Анкара предлагает свою поддержку и для новых договоренностей между Украиной и РФ вроде Черноморской зерновой инициативы.

Зеленский со своей стороны отметил, что говорил с Эрдоганом о предстоящем саммите мира в Швейцарии и рассчитывает на лидерскую роль Турции в реализации этой инициативы.

Из слов Зеленского похоже, что Эрдоган во время переговоров убеждал его привлечь к этому формату также Россию, хотя президент прямо не сказал об этом.

"Что касается формата инаугурационного саммита... Мы не видим, каким образом можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат: справедливый мир, и справедливый для Украины. Поэтому пусть сначала цивилизованные страны мира разработают детальный план и будут иметь результат, а уже потом будут привлекать представителей России, именно тех, кто готов к справедливому миру", – заявил Владимир Зеленский.