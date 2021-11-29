Последнее обновление: 29.11.2021 17:13

Турция вызвалась выступить посредником между Россией и Украиной

Турция предложила свою кандидатуру на роль посредника в урегулировании напряженности между Россией и Украиной.

Об этом сообщает газета "Дейли сабах" со ссылкой на заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Интерфакс.

"Мы надеемся, что этот регион не станет регионом войны. Пусть этот регион шагает в будущее как регион мира... Здесь могло бы иметь место посредничество, мы обсудим со сторонами этот вопрос. Мы бы хотели сыграть свою роль в решении, проведя эти переговоры и с Украиной, и с господином Путиным", - приводит газета заявление Эрдогана.



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