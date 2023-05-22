Последнее обновление: 22.05.2023 19:22

Премьер Армении заявил о готовности признать Карабах частью Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что признанная Арменией территория Азербайджана площадью 86 600 квадратных километров включает и Нагорный Карабах.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Armenpres.

"Восприятие международного сообщества все больше склоняется к формуле о том, что Армения и Азербайджан должны без оговорок признать территориальную целостность друг друга – 29 800 кв. км и 86 600 кв. км соответственно, и между Баку и Степанакертом должен состояться диалог по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха", – отметил Пашинян.

По его словам, Армения "согласна с этой логикой и ведет переговоры по этой логике, подчеркивая, что международные механизмы обеспечения диалога Степанакерт-Баку чрезвычайно важны".

"В то же время я убежден, что стратегической гарантией безопасности Армении является мир, который возможен при урегулировании отношений со всеми соседями. Это совсем не простой процесс, но я думаю, что это то, чего хочет и ждет наш народ", – добавил Пашинян.

Ранее по теме


<Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование