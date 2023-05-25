Последнее обновление: 25.05.2023 17:56

США с союзниками обязались поставить Украине военную помощь на $65 млрд

США и другие страны контактной группы по поддержке Украины за время существования этого объединения обязались выделить Киеву военной помощи на общую сумму $65 млрд, заявил на встрече группы глава Пентагона Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что в дальнейшем для продолжения оказания военной помощи Киеву "нам нужно будет делать больше усилий, заняться поиском креативных способов наращивания наших мощностей по производству вооружения". При этом глава Пентагона заверил, что США и их партнеры по-прежнему полны решимости продолжать помогать Украине, передает Интерфакс.

Он также выразил надежду на то, что обучение украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 начнется "в ближайшие недели".

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