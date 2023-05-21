Последнее обновление: 21.05.2023 11:47

США объявили о новом пакете помощи Украине

После встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в Японии Министерство обороны США сегодня объявило о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.

По сообщению Белого дома, помощь включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и критически важные вспомогательные средства на сумму до 375 миллионов долларов, передает УНН.

Пакет включает в себя дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS); 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы; ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW); противотанковые комплексы Javelin и АТ-4; боеприпасы реактивных систем с лазерным наведением; подрывные боеприпасы; системы бронированных мостов; бронированные медицинские автомобили; грузовые автомобили и прицепы для перевозки тяжелого оборудования; оборудование материально-технического обеспечения; тепловизионные системы; запасные части и другое полевое оборудование.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности», - говорится в сообщении Минобороны.

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