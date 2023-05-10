Последнее обновление: 10.05.2023 09:58

Пентагон объявил о выделении нового пакета помощи Украине на 1,2 млрд долларов

Пентагон во вторник, 9 мая, объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 1,2 миллиарда долларов.

Пакет помощи направлен на усиление противовоздушной обороны Украины и обеспечение потребностей Вооруженных сил в артиллерийских боеприпасах. Он предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В пакет помощи от США войдут дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы; оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами ПВО; боеприпасы для противодействия БПЛА; 155-мм артиллерийские снаряды; услуги коммерческой спутниковой съемки; средства на обучение, ремонт и обслуживание вооружений.

Напомним, 3 мая США выделили пакет помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который включал дополнительные боеприпасы для предоставленных США систем HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, а также противотанковые средства, которые Украина использует для противодействия неспровоцированной российской агрессии.

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