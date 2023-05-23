Последнее обновление: 23.05.2023 18:42

Власти РФ продлил арест журналиста WSJ Гершковича до 30 августа

Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил на три месяца арест обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

"Постановлением суда в отношении Гершковича удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей", - сообщает Интерфакс.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела Гершковича засекречены. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже.

По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Ранее по теме


<Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование