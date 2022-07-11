Последнее обновление: 11.07.2022 13:07

Российский союз журналистов может быть ликвидирован

Прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд ликвидировать межрегиональную общественную организацию «Профсоюз журналистов и работников СМИ».

Об этом сообщает издание «Ведомости».

Ранее Мосгорсуд уже приостановил деятельность этого профсоюза.

В определении от 4 июля о приостановке работы профсоюза по ходатайству прокуратуры уточняется, что это сделано в связи с возбуждением административного дела по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). В нем уточняется, что поводом для приостановки работы профсоюза стало «размещение на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».

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