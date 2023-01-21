Последнее обновление: 21.01.2023 09:12

G7, ЕС и Австралия договорились ввести два потолка цен на российские нефтепродукты

Страны G7, Евросоюз и Австралия (коалиция) согласовали введение двух потолков цен на российские нефтепродукты, сообщил американский Минфин.

Один будет установлен для продукции, которая торгуется с премией к нефти (дизельное топливо, газойль), второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти (мазут).

Решение по потолкам цен на нефтепродукты было согласовано в ходе виртуальной встречи заместителей министров финансов. США представлял Уолли Адейемо, сообщает КоммерсантЪ.

«Заместители министров признали, что ограничение цен на российскую нефть на сегодняшний день позволяет достичь двойной цели Коалиции по ограничению цен — ограничить доходы России от экспорта нефти и стабилизировать мировые поставки энергоносителей», — говорится в сообщении Минфина США.

Коалиция в марте обсудит уровень потолка цен на нефть (страны ранее договорились пересматривать его при необходимости). По мнению стран Запада, это позволит учитывать происходящее на мировых рынках после введения потолка цен на нефтепродукты.

G7 ранее уже сообщала, что планирует установить два потолка цен на российские нефтепродукты.

Ранее по теме


<Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование