Лукашенко доволен сотрудничеством с РФ в области импортозамещения

Текущие результаты сотрудничества Беларуси с Россией в сфере импортозамещения превзошли ожидания Лукашенко.

Об этом он сам заявил на встрече с губернатором Владимирской области России Александром Авдеевым.

«В ходе контактов на высшем уровне мы с Владимиром Владимировичем постоянно говорим о необходимости интеграции, производственной кооперации и самое главное - импортозамещения. У нас неплохо получается. Даже лучше, чем ожидали», - заявил Лукашенко.

"Все, что необходимо было принять и подписать, главами государств, правительствами в основном сделано. Открыта широкая дорога для того, чтобы реализовать те задумки, которые мы предполагали, в сфере двустороннего сотрудничества", - добавил он.