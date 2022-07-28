Последнее обновление: 28.07.2022 15:04

Лукашенко утверждает об отсутствии разногласий с Путиным по импортозамещению

Лукашенко заявил, что у него нет разногласий с Путиным по вопросу создания импортозамещающих производств из-за введенных против Беларуси и России санкций.

"После этих всех введенных санкций нам надо основываться на своем, развивать свое, заниматься импортозамещением во всех сферах. Давайте вместе будем это преодолевать. Якобы некие барьеры. По крайней мере с президентом России у нас никаких разногласий в этом отношении нет", - заявил Лукашенко на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

"Мы должны не просто продемонстрировать всем, что мы обойдемся без тех, кто не хочет с нами работать, но мы должны продемонстрировать, что мы еще и можем немало. Поэтому мы к вашим услугам и по поставкам, и по кооперации. Потому что простой торговлей надо заниматься. Но наиболее надежный вариант - это когда мы связаны друг с другом, и наши предприятия работают по кооперации", - добавил пенсионер.



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