Последнее обновление: 12.05.2023 17:55

Украина ввела очередной пакет санкций против РФ

Украина ввела очередные санкции против российских компаний и граждан, с помощью которых Россия сохраняла контроль над украинским металлургическим комбинатом "Запорожсталь".

"Сегодня у нас санкционный день. Есть несколько санкционных пакетов, подписал соответствующие указы", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Ограничительные меры введены, в частности, против 41 лица – 13 физических и 28 юридических, передает BBC.

"Запускаем процедуру конфискации российской части – она будет работать для Украины и украинцев", - написал Зеленский.

ПАО "Запорожсталь" – это одно из ведущих предприятий металлургической отрасли и третий по масштабам производитель металлопродукции в Украине.

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