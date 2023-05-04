Зеленский в Гааге: Все мы хотели бы видеть здесь другого Владимира

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Международном уголовном суде в Гааге заявил, что "все хотят видеть здесь другого Владимира", имея в виду Путина.

"Мы все хотим видеть другого Владимира здесь, в Гааге", – сказал он, имея в виду ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом.

По словам Зеленского, Путин "заслуживает того, чтобы быть осужденным" и доставленным в Гаагу.

В марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда.