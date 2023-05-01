ISW: Частые изменения в военном руководстве подорвали боеспособность армии РФ

Американский Институт изучения войны (ISW) публикует специальный доклад о кадровых изменениях в руководстве российскими силами в Украине.

Его главный вывод – постоянное назначение новых командиров и споры между разными фракциями в российском министерстве обороны подрывают способность армии РФ эффективно действовать на поле боя.

В докладе подробно перечисляются военные назначения, которые делали руководство Минобороны и Кремль за время полномасштабного вторжения. В том числе там говорится о том, что президент Владимир Путин вначале не пожелал назначить одного командующего российскими войсками в Украине, затем назначил на эту должность генерала Александра Дворникова, но потом уволил его всего через несколько недель – как пишут эксперты, за неспособность захватить Донбасс к 9 мая 2022 года.

После этого российское руководство еще неоднократно меняло военачальников разного уровня – вследствие внутренней борьбы между различными группами влияния или военных неудач на фронте, передает BBC.

"Решение президента Владимира Путина вторгнуться в Украину без ясной и доктринальной командной структуры, а также его нежелание назначить командующего театром военных действий имели долговременные последствия для структуры российского командования в Украине, - сказано в докладе. – Регулярные решения Путина о смене командного состава делают российскую армию все более фрагментированной и дезорганизуют командные структуры, что разрушает ее способность вести в Украине организованную кампанию".

"Фрагментарность - явление относящееся не только к российской армии, однако ее развитие среди военных РФ оказывает необычно большое воздействие на процесс принятия решений", - считают эксперты ISW.