Лукашенко объявил сезон железной диктатуры

Лукашенко сегодня с полей Ветковского района Гомельской области посетовал по поводу низкой технологической и кадровой дисциплины, анонсировав начало сезона «железной диктатуры».

"Наступает железная диктатура! Засиделись в Минске. В Гродно проводим совещание (в понедельник – ред.): полный отрыв правительства от губернаторов", - заявил Лукашенко, знакомясь с системой восстановления сельхозтехники.

"Система налажена правильно, этим путем надо идти. Всего у нас хватает. У нас не хватает дисциплины", - вынес он вердикт, пояснив, что речь идет о технике, которая прослужила в хозяйствах 5-7 лет и которую "бросили под забор". - "Мы приняли решение из-под забора достать, восстановить и дать новую жизнь этой технике".

Лукашенко также потребовал ускорить темпы мелиорации.

«Очень медленно идет. Надо ускоряться. Сегодня эту копейку вырвали тремя пальцами, а завтра может не быть. И под ответственность руководителей. Надо отвечать, следить за каналами, дамбами, регулировать водный режим. Под подпись каждому руководителю: вот твои поля - отвечай", - сказал пенсионер, указав на самое страшное зло в земледелии.

"Я не о восстановлении, не о мелиорации, а о спасении некоторых участков. Самое тяжелое впечатление - от запущенности полей и отсутствия культуры земледелия. Самое страшное это", - сказал Лукашенко.