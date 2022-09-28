Надежда Котковец возглавила Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию

В распиаренном Лукашенко проекте – ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» - наконец-то всё стало на свои места, поскольку во главе этого предприятия оказалась Надежда Котковец.

О новой должности Котковец сообщила пресс-служба Минсельхозпрода (если не ошиблась) (https://t.me/mshpbelarus/3183).

«В форуме «Беларусь аграрная. Мясная ферма» приняла участие и выступила с докладом директор Белорусской национальной биотехнологической корпорации Надежда Котковец», - говорится в сообщении.

Экс-замглавы управления делами президента, экс-замминистра сельского хозяйства, экс-чиновница ЕЭК Надежда Котковец перешла работать в топ-менеджмент ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» в 2018 году на должность замгенерального директора компании.

О назначении, если оно произошло в какой-то момент в недалеком прошлом, не сообщалось. В сообщении пресс-служба Минсельхозпрода упоминает о корпорации как ООО, а не ЗАО: «Объемы комбикормового производства ООО «БНБК».