КГБ Беларуси прочит обострение обстановки вдоль границы Беларуси

КГБ Беларуси прогнозирует значительное обострение оперативной обстановки, складывающейся вокруг Беларуси.

Об этом на совещании у Лукашенко заявил глава КГБ Беларуси Иван Тертель на основании данных разведки.

Впрочем, таким же заявлением открыл совещание и сам Лукашенко.

«Вблизи границ наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе. Отложить это совещание мы не могли: обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено Правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились», - сказал Лукашенко.