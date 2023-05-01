Последнее обновление: 01.05.2023 09:40

Белорусский депутат подтвердил строительство «СССР 2.0»

Бывший пресс-секретарь МИД РБ, а нынче депутат нижней палаты парламента Андрей Савиных, еще до недавнего времени подававший признаки толерантности к европейским демократическим ценностям, подтвердил, что Беларусь и Россия строят «СССР 2.0» и возводят «железный занавес».

Об этом «цивилизованном пути» Савиных заявил в эфире белорусского ТВ, в очередной раз корректируя теорию белорусских властей о том, что же «на самом деле» является причиной западных санкций.

«…сейчас санкции против Беларуси, этот удар наносится прежде всего за выбор цивилизационного пути. Мы являемся союзником России, мы стоим вместе твердо. Мы готовы строить свой собственный макрорегион на совершенно отличных от коллективного Запада принципах», - заявил Савиных.

«Более того, у нас функционирует социальное государство, и слишком большое количество наших соседей, включая литовцев, латышей, поляков, видит, как это государство заботится о своих гражданах. И они видят разительное отличие. Уже одно это делает нас мишенью. Не собственность, а выбор собственного пути», - добавил он.

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