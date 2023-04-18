Доллар и юань снижаются на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 18 апреля 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,36 копейки или 0,12% до 2,9446 рубля при объеме торгов $0,7млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,13 копейки или 0,04%, до 3,6062рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 19,9 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,92 копейки или 0,45% до 4,2728 рубля за 10 юаней при объеме торгов 9 млн. юаней.