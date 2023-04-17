Последнее обновление: 17.04.2023 13:13

Доллар растет на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 17 апреля 2023 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,14 копейки или 0,39% до 2,9470 рубля при объеме торгов $2,6млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,84 копейки или 0,23%, до 3,5998рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 64,9 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,63 копейки или 0,15% до 4,2950 рубля за 10 юаней при объеме торгов 4,6 млн. юаней.

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