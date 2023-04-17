Мингорисполком продолжит подавать тепло в квартиры в режиме «протапливания»

Власти Минска в понедельник утром сообщили о начале отключения отопления в жилых домах и прочих общественных строениях, но затем, вероятно в мыслях о ВВП, передумали и продолжат подавать тепло в квартиры минчан.

«С сегодняшнего дня в Минске отключают отопление у потребителей второй очереди: в жилищном фонде, общежитиях, общегородских банях, учреждениях образования (за исключением школьных и детских дошкольных учреждений), театрах», - гласило первое сообщение Мингорисполкома.

«Белгидромет прогнозирует потепление к концу недели, поэтому до тех пор отопление у потребителей второй очереди сохранится в режиме протапливания. Это значит, что теплоноситель продолжит поступать в радиаторы в квартирах горожан, но его температура станет несколько ниже», - уточнил позже зампред Мингорисполкома Олег Корзун.

В сообщениях минской мэрии также утверждается, что в жилищном фонде за налаживание температурного комфорта отвечает система автоматического регулирования, которая регулирует подачу теплоносителя в отопительные приборы квартир в зависимости от температуры на улице. Но вот работа самой автоматики, о чем не очень хотят говорить минские чиновники, зависит от рук и знаний сотрудников обслуживающих организаций, с чем очень плохо, а также от наличия запасных деталей, поставки которых накрылись из-за введенных Западом санкций.