В Беларуси с 1 июня выросли субсидируемые тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Белорусские власти с 1 июня повысили субсидируемые тарифы на теплоснабжение (отопление и подогрев воды) с 20,6216 рубля до 21,9245 рубля за 1 Гкал. Рост — на 6,3%.

На техническое обслуживание тариф с 1 июня составляет 0,1238 рубля за 1 квадратный метр (был ранее — 0,1322 рубля). Льготный тариф применяется при условии, что в квартире есть зарегистрированные, cообщает tut.by.

С июня в некоторых жировках может появиться такая строчка, как «управление общим имуществом совместного домовладения». Тариф — 0,0165 за один квадратный метр. Это плата за услугу по управлению общим имуществом совместного домовладения, которая должна ежемесячно вноситься плательщиками ЖКУ совместного домовладения.

В июне получат потяжелевшие жировки те, кого включили в базу незанятых в экономике и у кого есть в собственности жилье. Напомним, с 1 мая с этих людей начали взимать плату по экономически обоснованным тарифам за газоснабжение и отопление.

С 1 июня повышены отдельные тарифы на электроэнергию. Речь про тарифы для обогрева жилья электричеством — как частных домов, так и квартир в многоквартирных жилых домах. К примеру, тариф, который в народе называют "три копейки", вырос с 1 июня до 0,0398 рубля 1 кВт·ч (был — 0,0374 рубля). Этот вариант для тех, кто хочет обогревать жилье электричеством, — установить дополнительный, специальный счетчик, который сейчас считает потраченную электроэнергию на отопление по этому тарифу. То есть по факту он превратится в «четыре копейки».