Последнее обновление: 17.04.2023 13:13

Венгрия лоббирует частичную отмену санкций против белорусских пеллет

Венгрия лоббирует частичную отмену санкций против белорусской продукции деревообработки, заявил в эфире госТВ посол РБ в Венгрии Владимир Улахович.

«Для нас самое чувствительное — это потери в нашем экспортном портфеле. Они касаются санкционной продукции: это минеральные удобрения, которые сюда (в Венгрию – ред.) поставлялись, деревообработка. Кстати, по деревообработке наши венгерские партнеры являются своеобразными лоббистами для того, чтобы хотя бы пробить квоты по пеллетам, которые очень востребованы на европейском рынке», — заявил Улахович.

Он также утверждает, что у режима «несмотря ни на что, в Европе по-прежнему много друзей».

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