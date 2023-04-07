Последнее обновление: 07.04.2023 19:02

Литва утверждает, что пресекла импорт подсанкционной древесины из Беларуси и России

Таможенная служба Литвы заявила, что после усиления таможенного контроля полностью ликвидировала импорт российской и белорусской древесины и лесопродукции, который осуществлялся в обход санкций через Казахстан и Киргизию.

"С целью предотвращения этих злоупотреблений и в соответствии с разъяснениями Европейской комиссии в конце прошлого года таможенные органы Литвы усилили контроль за такими товарами, усилив проверку предоставленных документов и маршрутов транспортировки в пунктах контроля на границе с Республикой Беларусь и Калининградской областью Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Кроме досмотровых проверок, от импортеров на границе с Литвой начали требовать, чтобы товар сопровождался документами, подтверждающими происхождение товара, в частности его производителя и адрес места изготовления.

"В одном случае местом изготовления был указан многоквартирный дом, а в других случаях у водителей было обнаружено несколько комплектов документов, часть из которых была адресована белорусской, а часть - литовской таможне", - отмечает Таможенная служба Литвы.

Ранее, европейские медиа опубликовали расследования с указанием схем обхода санкций, введенных Западом против производимой в Беларуси и РФ древесины, используя компании-прокладки в Казахстане и Киргизии.



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