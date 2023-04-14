Население Беларуси в марте увеличило валютные депозиты в банках

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за март 2023 года выросли на $0,1858 млрд. или 1,79% и на 1 апреля составили $10,5811 млрд.

В марте валютные депозиты выросли на $185,8 млн. или 1,79% после падения в феврале на $259,3 млн., говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $21,7 млн. или 0,46%. Валютные депозиты населения на 1 апреля 2023 года составили $4,6962 млрд., на 1 января этот показатель равнялся $4,7179 млрд. В марте физлица увеличили депозиты в банках на сумму $10,2 млн. или 0,22%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $105,3 млн. или 2,94% и на 1 апреля 2023 года составили $3,4793 млрд. В марте срочные валютные депозиты населения сократились на $18,1 млн. или 0,52%.

Переводные депозиты физлиц с начала года выросли на $83,6 млн. или 7,38%. На 1 апреля 2023 года этот показатель составил $1216,9 млн. В марте переводные депозиты выросли на $28,3 млн. или 2,38%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года сократились на $106,4 млн. или 3,99% и на 1 апреля 2023 года составили $2,5592 млрд. В марте срочные валютные депозиты юрлиц сократились на $15,6 млн. или 0,60%.