Белагропромбанк ввел жесткие лимиты на карточные операции с валютой

ОАО «Белагропромбанк» уведомил клиентов о введенном временном лимите на совершение операций с использованием банковских платежных карточек на территории Республики Беларусь:

По карточкам в белорусских рублях лимит на осуществление расходных операций в иностранной валюте установлен в размере не более 100 долларов США в эквиваленте в месяц с одной карты (снятие наличной валюты, переводы через системы дистанционного банковского обслуживания, инфокиоски, банкоматы, оплата в онлайн-магазинах и т.д.);

По карточкам в иностранной валюте установлен лимит на снятие наличных денежных средств в иностранной валюте в размере не более 100 долларов США в эквиваленте в месяц с одной карты. Безналичные операции осуществляются без ограничений.

Также установлен временный лимит на совершение операций с использованием банковских платежных карточек за рубежом.

По карточкам в белорусских рублях установлен лимит на снятие наличных в иностранной валюте в размере не более 100 долларов США в эквиваленте в месяц с одной карты. Безналичные операции осуществляются без ограничений;

По карточкам в иностранной валюте установлен лимит на снятие наличных денежных средств в иностранной валюте в размере не более 100 долларов США в эквиваленте в месяц с одной карты. Безналичные операции осуществляются без ограничений.