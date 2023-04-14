Беларусь в 2022 году почти на 8% сократила расходы на окружающую среду

Беларусь в 2022 году сократила расходы на охрану окружающей среды на 7,8% к уровню 2021 года, потратив на эти цели 916,9 млн. рублей, сообщил Белстат.

В структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на обращение со сточными водами – 46,8% (428,8 млн. рублей), обращение с отходами – 29,3% (268,6 млн. рублей), охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 19,8% (181,4 млн. рублей).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (50,3%), организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (26,7%), и организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (14,5%).