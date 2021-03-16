Власти передумали проводить референдум по аккумуляторному заводу

Тельминский сельский исполком Брестского района отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о судьбе аккумуляторного завода.

Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на местного правозащитника Романа Кисляка.

Референдум планировался на территории Тельминского сельсовета, где расположено предприятие. На плебисцит предлагалось вынести вопрос: «Согласны ли вы на размещение и эксплуатацию на территории Тельминского сельского совета завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей ООО "Аккумуляторный альянс" (бывшее ООО "АйПауэр")?»

По словам правозащитника, отказ в регистрации инициативной группы сельисполком аргументировал тем, что в его компетенцию не входит вопрос размещения и эксплуатации завода.

Правозащитник напомнил, что в январе 2019 года Брестский райисполком отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о запрете строительства аккумуляторного завода. Тогда на референдум, который противники завода хотели провести в Брестском районе, предлагалось вынести вопрос о запрете любой деятельности, связанной со строительством и эксплуатацией завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на территории района. Отказ в регистрации инициативной группы райисполком мотивировал тем, что такой вопрос не может быть вынесен на местный референдум: завод имеет значение для страны в целом, запрет деятельности этого предприятия не входит в компетенцию местных органов власти.

22 июня 2020 года Лукашенко во время встречи с общественностью Бреста, на которой присутствовали и противники предприятия, пообещал провести референдум о судьбе завода. Его планировалось организовать после президентских выборов.

Владельцами аккумуляторного завода являются Дмитрий Басков и Сергей Каганович с долями 15% и 85% соответственно.

Каганович является заместителем директора компании «Семь Холмов Бел». Группа «Семь холмов» включает компании, которые занимаются производством различных видов упаковки, продажами складской и дорожно-строительной техники, созданием логистических терминалов. Сергей Каганович давно увлекается хоккеем, участвовал в соревнованиях с участием команды Лукашенко.

Дмитрий Басков — гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер команды Александра Лукашенко.